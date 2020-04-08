القبض على المتحرش بالقاصرات في عسير #عاجل

تمكنت شرطة عسير، اليوم الأربعاء، من القبض على متحرش بالقاصرات، بعد مقاطع فيديو.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، أنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تحرش شخص بقاصرات بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات خادشة للحياء، وطلبه منهن التصوير له وتباهيه بأفعاله والمجاهرة بها؛ فقد تمكنت – بفضل الله – الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح المتحدث، في بيان، أن الشخص هو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة .