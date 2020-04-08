منظمة التجارة العالمية تتوقع تراجع التجارة بنسبة تصل إلى 32% بسبب كورونا

أشارت توقعات منظمة التجارة العالمية إلى أن أزمة كورونا ستتسبب في تراجع التجارة العالمية هذا العام بنسبة تتراوح بين 13 إلى 32%.

وقالت المنظمة في جنيف، اليوم الأربعاء، إن هذه التوقعات تتأرجح بين السيناريو المتفائل والسيناريو المتشائم.

وقال روبرتو ازيفيدو، رئيس المنظمة إن التراجع الحتمي في التجارة والإنتاج ستكون له عواقب مؤلمة بالنسبة للأفراد والشركات، فضلا عن المعاناة الإنسانية التي تسبب فيها هذا المرض.

ورأى ازيفيدو أن من المهم تحديد وجهة السياسة الاقتصادية الآن، مشيرًا إلى أن من الممكن حدوث تعاف سريع وقوي إذا سارت الأمور بشكل مثالي، وإذا تعاونت الدول، سنشهد تعافيا أسرع مما كانت كل دولة ستحدثه لنفسها منفردة.

ويتوقع السيناريو المتفائل، وفقا للمنظمة، أن يعاود الاقتصاد التعافي مرة أخرى في النصف الثاني من العام الحالي حتى مع انكماشه في النصف الأول.

ورأت المنظمة، أن التعافي سيزداد احتمالًا كلما نظر رجال الأعمال والمستهلكون إلى الأزمة باعتبارها صدمة عنيفة لكنها أيضًا حدثت لمرة واحدة فقط، وقال إزيفيدو إن الاستثمارات ونفقات الاستهلاك ستعاود زيادتها سريعًا على هذا الأساس.

وتوقعت المنظمة، أنه في حال السيطرة على الوباء في العام الحالي، فإن من المنتظر تحقيق نمو يزيد على 20% في أغلب مناطق العالم، وحذرت من أنه بخلاف ذلك فإن الاضطرابات ستكون هائلة بوجه عام.