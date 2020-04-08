توزيع 80 ألف يرقة أسماك بلطي على مشاريع الاستزراع المائي بجدة

وزّع مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، خلال أبريل الجاري، 80 ألف يرقة أسماك بلطي بحري على مشاريع الاستزراع المائي في المنطقة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن إمداد مشاريع الاستزراع المائي باليرقات يأتي ضمن خطط الوزارة في تنوع المنتجات السمكية والوصول إلى زيادة الاكتفاء الذاتي في الأسواق المحلية.

وأشار “الغامدي” إلى أنه استكمالًا لإمداد مشاريع الاستزراع باليرقات سيوزع المركز أيضًا 150 ألف يرقه أسماك “بلطي ” استكمالًا لهذا الشهر، مؤكدًا أن إشراف الوزارة على جميع مراحل النمو والنقل والإنتاج يأتي ضمن سياسة ضبط الجودة التي تنتهجها الوزارة في جميع مزارع الاستزراع السمكي في المملكة.