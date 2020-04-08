إطلاق “روتانا كوميدي” الأحد القادم.. تجمع نجوم الكوميديا وتقدم الأفلام والمسلسلات والمسرحيات

أطلقت شبكة قنوات روتانا مبادرة جديدة كهديّة للعالم العربي وهي “روتانا كوميدي” القناة الجديدة والمميزة، والتي تأتي استمرارًا للجهودها الدؤوبة من الشبكة الروتانية لمواكبة مشاهديها والترفيه عنهم خلال هذه الفترة الصعبة، لا سيما بعد إطلاقها لقناة “روتانا Kids” مطلع الشهر الحالي.

وتنطلق “روتانا كوميدي” من خلال شبكة برامج منوّعة وفريدة، ابتداءً من الأحد القادم 12 أبريل؛ بهدف الترويح عن المشاهدين وحثهّم على البقاء في منازلهم، وبث السرورفي كل بيت عربي في ظل الظروف الراهنة.

وتقدّم القناة الروتانية الجديدة مجموعة من أقوى وأبرز الأفلام العربية الكوميدية التي حققت أهم النجاحات وأعلى الإيرادات على مدى السنوات الفائتة، بالإضافة إلى أبرز إنتاجات الزمن الجميل، والأعمال المسرحية المصوّرة، والمسلسلات الكوميدية والاسكتشات النادرة التي يطلّ عبرها أهم نجوم الوطن العربي الذين أضحكوا المشاهدين عبر الأجيال.

وستجمع “روتانا كوميدي” عبر شاشتها مئات الأفلام والأعمال الكوميدية لأسماء مهمة في عالم الكوميديا، ومنهم؛ إسماعيل ياسين، عادل إمام، سمير غانم، نجيب الريحاني، ماري منيب، فؤاد المهندس، زينات صدقى، عبد السلام النابلسي، سعيد صالح، محمد هنيدى، محمد سعد، أحمد حلمي، على ربيع وغيرهم الكثير.

يشار إلى أن ترددات “روتانا كوميدي” ستكون عبر:

معلومات التردد باقة روتانا كوميدي للبث عالي الجودة HD

القمر: عربسات بدر ٦

الموقع المداري للقمر: 26 شرق

التردد: 12341

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

DVB S2/8PSk: نوع بث الفيديو الرقمي

MPEG-4 نوع بث الفيديو الرقمي

ومعلومات التردد باقة روتانا كوميدي للبث العادي SD

القمر: عربسات بدر ٦

الموقع المداري للقمر: ٢٦شرق

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

: DVB S/QPSK٫نوع الترميز:

MPEG-2 نوع بث الفيديو الرقمي