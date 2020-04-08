منع دخول الأطفال للمراكز التجارية بالخرج

أخطرت بلدية محافظة الخرج، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، المراكز التجارية والغذائية بمنع دخول الرضع والأطفال من دون سن (15 سنة) من الدخول للمراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينات وأسواق الخضار، وذلك بناء على ما رأته اللجنه المشكلة لهذا الغرض.

يأتي ذلك من ضمن الاحترازات الوقائية وتوفير الاشتراطات الصحية وسلامة المتسوقين من المواطنين والمقيمين.

وتهيب البلدية من عموم المواطنين والمقيمين التعاون والمشاركة بالمسئولية تجاه الأطفال واختيار الأوقات المناسبة للتسوق والحرص على وضع القفازات بعد استخدامها في المكان المخصص لها والغسيل بالصابون بعد زيارة الأنشطة التجارية.