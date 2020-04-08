“الغذاء والدواء” في شهر.. ضبط 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية ومنتجات مخالفة وإغلاق 49 منشأة

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 15302 جولة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها خلال شهر مارس الماضي، وضبطت أكثر من 27 مليون عبوة مستحضرات صيدلانية وتجميلية ومنتجات طبية مخالفة، وأغلقت 49 منشأة مخالفة.

ورصد مفتشو الهيئة، 2049 مخالفة في منشآت الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتجميلية والمبيدات والأعلاف، وكشفوا 63 منشأة تزاول نشاطها دون ترخيص، وأوقفوا 9 خطوط إنتاج في منشآت.

وبلغت الكميات المخالفة المضبوطة خلال الجولات التفتيشية 548911 كيلو غرامًا من الغذاء، و407 لترات من المياه، و16,067,281 منتجًا طبيًا، و2,534,963 عبوة من المستحضرات الصيدلانية، و8,664,704 عبوات من المنتجات التجميلية.

وفيما يتعلق بالإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية، وصل مجموعها إلى 28,670 إرسالية، رفضت الهيئة 108 إرساليات منها، في حين بلغت عدد المنتجات الواردة نحو 130,411 منتجًا.