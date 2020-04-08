إيطاليا تغلق موانئها أمام المهاجرين بسبب وباء #كورونا

أغلقت إيطاليا، موانئها أمام المهاجرين بسبب تفشي وباء كوفيد-19 الذي لم يعد يسمح بضمان سلامة الأفراد الذين قد ينزلون فيها، كما جاء في بيان لوزارة النقل.

وأضاف البيان: “بشأن طلب الاستغاثة الذي وجهه زورق ألان كردي تؤكد وزارة النقل استحالة ضمان موانىء آمنة في إيطاليا لسفن ترفع علما أجنبيا”.

وتابعت الوزارة: “حاليا وبسبب وباء كوفيد-19 لم تعد الموانىء تؤمن الشروط الصحية اللازمة”.

وكان زورق “ألان كردي” الإنساني من منظمة “سي آي” غير الحكومية الألمانية أعلن الثلاثاء أنه يبحث عن مرفأ آمن لإنزال 150 مهاجرا تمت إغاثتهم قبل يوم قبالة سواحل ليبيا.

وأكدت المنظمة أن السلطات الإيطالية والمالطية أبلغت وزارة الخارجية الألمانية في مذكرة شفهية أنها لن تعطي الضوء الأخضر لإنزال مهاجرين في موانئها بسبب الأوضاع الصحية.

والثلاثاء وقع المرسوم الذي يحظر رسو زوارق مهاجرين في الموانىء الإيطالية كما ذكر بيان الوزارة الإيطالية و”هو مستوحى من مبادىء حماية صحة الركاب”.

وبما أن الزورق يرفع العلم الألماني تتوقع إيطاليا أن تتحمل حكومة هذا البلد مسؤولياتها مؤكدة استعدادها للتدخل “بوسائلها الخاصة في روح التضامن والأخوة التي لطالما تعاملت البلاد بها مع هذه المسائل”.