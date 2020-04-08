تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى إلى يوليو 2022

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الأربعاء، أن بطولة العالم المقررة في ولاية أوريجون الأمريكية تأجلت لمدة 11 شهرا لتقام في يوليو 2022 لتجنب التعارض مع الموعد الجديد لأولمبياد طوكيو.

وتأجلت ألعاب طوكيو من يوليو – أغسطس هذا العام إلى مواعيد مشابهة تقريبا في 2021 في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى في بيان إنه أقر الموعد الجديد بعد مناقشات مكثفة مع الأطراف المعنية في الرياضة.

وأكد الاتحاد في بيان أن بطولة العالم، التي تقام عادة كل عامين، ستنظم في أوريجون بين يومي 15 و24 يوليو 2022.

وكان الموعد السابق بين يومي 6 و15 أغسطس 2021 واختيرت مواعيد جديدة لتجنب التعارض ايضا مع ألعاب الكومنولث 2022 في برمنجهام في انجلترا (من 27 يوليو وحتى السابع من أغسطس) وبطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ (بين 15 و21 أغسطس).

وأوضح الاتحاد، أن المواعيد الجديدة ستمكن الرياضيين من المنافسة في البطولات الثلاث.

وقال سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي إن إقامة البطولات الثلاث على التوالي في صيف واحد سيكون “هدية لجمهور ألعاب القوى حول العالم”.

وأضاف: “ستكون فترة ستة أسابيع من المنافسة على أعلى مستوى.. لم نختر إقامة ثلاث بطولات كبرى على التوالي لكنها فرصة فريدة للترويج لرياضتنا ونجومها”.

وأقيمت بطولة العالم الأخيرة في الدوحة العام الماضي وستكون نسخة 2023 في بودابست.