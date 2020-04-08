بمناسبة قرب رمضان .. المملكة تسلم السنغال 50 طنا من التمور هدية من خادم الحرمين الشريفين

سلمت المملكة 50 طنا من التمور هدية من خادم الحرمين الشريفين، للسنغال، وذلك لاقتراب شهر رمضان المبارك.

و قالت سفارة المملكة في السنغال في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ،اليوم، : “قام سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد بن علي الدوسري اليوم الأربعاء 15 شعبان 1441هـ الموافق 8 ابريل 2020م تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور والمقدمة عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية والبالغة(٥٠) طن للحكومة السنغالية

ممثلة في سعادة الامين العام لوزارة التطوير للشؤون الاجتماعية السيدة كولي راشيل فيصلي وذلك في مقر وزارة الوزارة في جمبيانجو، لتوزيعها على مستحقيها من الشعب السنغالي الشقيق بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك حضر الحفل رئيسة الممثلية العليا للمساعدات الإنسانية بالسنغال السيدة أمينتا صو