في رد مبطن على ترامب .. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للاتحاد في وجه #كورونا

في رد مبطن على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنظمة الصحة العالمية، قال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الأربعاء أنّ الوقت “لم يحن” لاستخلاص الدروس حول تعامل المنظمة مع تفشي وباء كورونا ” كوفيد-19″

ودعا جوتيرش إلى “الاتحاد”، في تلميح للرئيس الأميركي الذي وجّه اتهامات للمنظمة بالتآمر على بلاده و توفير المعلومات للصين وعدم التعاون مع الولايات المتحدة.

ونقل المتحدث باسم جوتيريش، ستيفان دوجاريك عنه أنّه من “الممكن حصول قراءات متباينة من قبل عدة اطراف للوقائع نفسها”.

و أضاف دوجاريك إنّه بعد الانتهاء من الوباء “سيكون هناك وقت للعودة إلى الوراء” بشأن تعامل الأطراف مع الملف.

وقال “لكنّه ليس الوقت المناسب. الآن هو وقت الاتحاد والعمل سوياً في تضامن لوقف الفيروس”.