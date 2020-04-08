منظمة الصحة العالمية تدعو ترامب لفصل #كورونا عن السياسة

في تلميح لاتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنظمة الصحة العالمية بالتآمر على بلاده و التعاون مع الصين و تضليل الولايات المتحدة وعدم اعطائها المعلومات اللازمة للتصدي لوباء كورونا أهابت المنظمة بترامب الابتعاد بأزمة كورونا عن السياسة

و نفى مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ما تردد بأن منظمته أصبحت أكثر قربا إلى الصين، في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها من الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب.

وقال تيدروس في إفادة صحفية افتراضية اليوم الأربعاء “نحن

قريبون من كل دولة.. نتسم بالحياد”.

ودعا المنتقدين لفصل السياسة عن أزمة كوفيد-19

ووجه تيدروس الشكر للولايات المتحدة لدعمها السخي الذي توقع استمراره.