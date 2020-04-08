“بر وادي يبه” تبدأ توزيع السلات الغذائية على المستفيدين

بدأت جمعية البر الخيرية بوادي يبه مركز القوز اليوم الأربعاء الموافق 1441/8/15هـ، توزيع السلال الرمضانية على المستفيدين من خدماتها بمركز القوز والقرى التابعة، ويشارك الجمعية في تجهيز السلال وتوزيعها مجموعة تكاتف التطوعية بالحبيل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية حسن بن علي الناشري أن الجمعية تستهدف توزيع 1300 سلة رمضانية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من المطلقات والأرامل والأيتام والأسر الفقيرة. وتم تكوين فريق عمل بمشاركة المتطوعين ليقوموا بخدمة المستفيدين من خلال إيصال السلال لمنازلهم في ظل الأزمة الحالية بعد اتخاذ إدارة الجمعية كافة التدابير الإحترازية والوقائية للمشاركين بالتوزيع الميداني مؤكداً حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر المستفيدة من خدماتها لزيادة روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع, وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المستفيدة من السلال الرمضانية داعياٌ أهل الخير والإحسان إلى المساهمة بدعم مشروع السلة الرمضانية.