مركز حي بمكة يصلح سيارات المتعطلين فالطريق

أطلق مركز حي المسفلة مبادرة (رفيق الطريق)، لإصلاح سيارات المتعطلين فالطريق.

وقال إن ذلك انطلاقا من المسئولية المجتمعية لمركز حي المسفلة التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ونظرا للقرارات الاحترازية المفروضة نتيجة جائحة كورونا وإقفال الكثير من الورش والمحلات ونظرا لانتشار أعضاء المركز والمتعاونين ميدانيا في مهام تطوعية متنوعة ومتوافقة مع توجيهات وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وحيث قد يتعطل بعض قائدي السيارات لأي سبب ممّا قد يصعّب من عملية تحركه أو العثور على ناقلة أو سطحة أو ونش لسحب السيارة لاقرب موقع لاصلاحها.