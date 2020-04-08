روسيا: مستعدون لخفض إنتاج النفط بحوالي 1.6 مليون برميل يوميا

قالت وكالة تاس للأنباء، اليوم، الأربعاء، نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة لم تكشف عن هويته، إن روسيا مستعدة لخفض انتاجها النفطي بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة انترفاكس للأنباء نقلا عن مسؤول

بوزارة الطاقة إن روسيا مستعدة أيضا للمشاركة في اتفاق أوبك+ بما يتماشى مع حصتها في انتاج النفط للدول التي يشملها الاتفاق.