وزير الإعلام اليمني: بعض الأطراف تحاول افتعال معارك جانبية لخدمة المشروع الإيراني

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن محاولات بعض الأطراف افتعال معارك جانبية او عراقيل بعد تحقيق الجيش الوطني وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية انتصارات وتقدمات كبيرة في جبهات “نهم،الجوف،مارب” لا يخدم إلا المشروع الايراني ومساعيه لفرض وصايته على اليمن وتحويله بوابة لاستهداف دول الجوار واقلاق الامن والسلم الدوليين.

وأضاف الإرياني “نحذر من مغبة اي تحركات تهدف لارباك معركتنا الوطنية ضد مرتزقة طهران “المليشيا الحوثية” وجر البلد لمعارك جانبية، ولا تعني إلا محاولة إنقاذ للمليشيا التي تتكبد خسائر فادحة وانهيارات متوالية على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية”.