عاجل.. “الصحة” تدعو من زار مخبز بردري بجوار الدانوب في جدة لعزل نفسه فورا

دعت وزارة الصحة كل من زار مخبز بردري بجوار الدانوب فرع الخالدية بتاريخ 14 / 18 / 1441هـ لعزل نفسه فورا لمدة 14 يوما والتسجيل بتطبيق تطمن على الرابط: https://app.tetamn.com، بسبب تسجيل حالة مؤكدة بفايروس كورونا في نفس المكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال ظهرت على من زار المخبز حرارة أو كحة أو ضيق في التنفس فعليه الاتصال على 937.

وكانت أمانة جدة قد أعلنت إغلاق مخبز الدانوب في مركز السلام مول وسوبرماركت زادكم في حي السلامة لتأكد وجود إصابتين بكورونا.

وقالت أمانة جدة نرجو اتباع الاشتراطات الوقائية بالبقاء في المنزل لمن زار الموقعين خلال الأسبوعين الماضيين من تاريخه، والتوجه إلى أقرب منشأة صحية في حال ظهور أعراض تنفسية أو الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937.