عاجل.. خالد بن سلمان: على الحوثيين أن يظهروا حسن النية بعد مبادرة التحالف لحماية اليمنيين من #كورونا

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي إنه بناءً على دور المملكة الرائد، وسعيها الدائم للسلام، ومسؤوليتها لتحقيق الاستقرار في المنطقة في هذه الظروف الصعبة، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف لدعم الشرعية في اليمن عن مبادرة شاملة مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين

وأضاف أن المملكة تثمن وتدعم كل الجهود للوصول إلى حل سياسي شامل بين مكونات الشعب اليمني الشقيق، ولن تتوانى عن السعي لما فيه خير اليمن واهله، ولذلك تدعم المملكة جهود المبعوث الأممي والآن الفرصة امام الحوثيين لإثبات جديتهم امام العالم واعلائهم لمصلحة اليمن بدلًا من مصالح أطراف خارجية.

وتابع “نأمل أن يشكل وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مناخًا أكثر فاعلية لتهدئة التوترات، والعمل نحو حل سياسي مستدام، وتركيز كافة الجهود على صحة وسلامة الشعب اليمني، والمملكة لا ولن تفرط في أمنها وآن الأوان ان يعي الحوثي ان تفويت هذه الفرصة هي خذلان لمصالح ابناء اليمن”.

اليمن اليوم معرض لا قدر الله لمزيد من المعاناة في حال انتشار جائحة كورونا ولذلك أعلنت المملكة المساهمة بمبلغ 500 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة لليمن في عام 2020، و 25 مليون دولار إضافية لمكافحة انتشار جائحة كورونا.