عاجل .. التحقيق مع مقيم تعمد نزع كمامته أثناء التواجد داخل أحد المتاجر التموينية وعطس تجاه مواد غذائية مغلفة في تبوك

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لإجراءات التحقيق -استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية- تجاه مقيم تعمد نزع كمامة كان يرتديها أثناء تواجده داخل أحد المراكز التموينية بمنطقة تبوك والعطاس تجاه مواد غذائية مغلفة في أرفف المتجر.

وأكد المصدر أن الدائرة المختصة باشرت استجواب المعني، بعد إعلامه بالحقوق المكفولة له نظاماً، وتفريغ تسجيلات كاميرات الموقع والتي أظهرت قيام المذكور بنزع كمامة كان يرتديها والعطس باتجاه مواد غذائية مغلفة في أحد الأرفف، وعلى إثره صدر أمر النيابة بإجراء الكشف الطبي بحقه، وتوجيه الجهة المختصة بأخذ الاجراءات الاحترازية في محل الواقعة تحوطاً لحال إيجابية إصابته بفيروس كورونا لا قدر الله، وبقائه في العزل لحين صدور تقرير طبي بشأنه، وتمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاهه أمام المحكمة المختصة.

وشدّد المصدر على أن السلوك المادي الصادر عن المذكور محلاً للتأثيم لمخالفته التدابير الوقائية في شأن جائحة كورونا، واقترافه ما من شأنه إثارة الشك والريبة في بواعثه ودوافعه، فضلاً عن جنائيتها المغلظة حال ظهور ما يفيد إصابته بفيروس بكورونا.

وأهاب المصدر بالجميع إلى التحلي بالحس الديني الفضيل والآداب الشرعية واستشعار المسؤولية المجتمعية في مثل هذه الأحوال ، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.