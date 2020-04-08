عدسة “الوئام” توثق معالم محافظة وادي الدواسر خلال فترة منع التجول 24 ساعة

وثقت عدسة “الوئام”، اليوم، عالم وطرق وميادين محافظة وادي الدواسر وهي خالية مع بدء سريان منع التجول على مدار 24 ساعة ضمن الخطط الداعمة والإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

ورصدت الوئام خلال جولتها في أرجاء المحافظة الانتشار الأمني في الطرق الرئيسة والشوارع والمنافذ المؤدية لها بمختلف الاتجاهات والأحياء، لتطبيق أمر منع التجول مع مراعاة انسيابية وصول الخدمات الروتينية اليومية “التموينية والصحية والخدمية” للمواطنين والمقيمين.

وتم رصد تواجد القوات في الشوارع والميادين ومداخل الأحياء، وسط التزام تام من قبل المواطنين والمقيمين بالمحافظة بمنع التجول.