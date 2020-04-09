ارتفاع قياسي في وفيات #كورونا بنيويورك ونيوجيرزي ومخاوف من تقليل الإجمالي

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ولاية نيويورك الأمريكية وحدها من 150 ألف حالة

يوم الأربعاء لتتخطى بذلك إسبانيا كأكثر مكان سجل حالات إصابة في العالم رغم أن السلطات حذرت من أن العدد الرسمي للوفيات ربما يكون أقل من العدد الحقيقي.

وسجلت ولاية نيويورك، التي تعتبر بؤرة العدوى في الولايات المتحدة، وولاية نيوجيرزي المجاورة مجددا أكبر عدد من الوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وقال حاكم نيويورك أندرو كومو الذي قرر تنكيس الأعلام في أنحاء نيويورك حدادا على الضحايا “هذا الفيروس هاجم الضعفاء ومهمتنا كمجتمع هي حماية الضعفاء”.

وسجلت نيويورك 149316 حالة مقابل 146690 حالة في إسبانيا بحسب بيانات رويترز. وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 420 ألف حالة وأكثر من 14300 حالة وفاة.

وقال مسؤولون في نيويورك إن الزيادة الأخيرة في عدد الأشخاص الذين يموتون في المنازل تشير إلى أن أكثر المدن الأمريكية تعدادا للسكان ربما تغفل عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

وقال حاكم نيويورك في إفادته اليومية “أعتقد أن هذا الأمر محتمل جدا”.

وأضاف أن 779 شخصا توفوا في اليوم المنصرم في ولايته. وقال حاكم نيوجيرزي فيل مورفي إن 275 شخصا توفوا هناك. وهذه الأرقام الصادرة من الولايتين تتجاوز الأرقام القياسية التي سجلت في يوم واحد قبل يوم.

ورغم هذه الإحصائية القاتمة قال كومو إن الاتجاه بوجه عام يبدو إيجابيا. واستشهد بالانخفاض في عدد الحالات الجديدة التي تنقل إلى المستشفيات والبيانات الأخرى كدليل على أن “المنحنى ينخفض” في نيويورك وإنها بدأت تسيطر إلى حد ما على معدلات الإصابة بالعدوى.