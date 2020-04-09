بالصورة.. ملابس “غوانتانامو” في سوق شهير بالسودان

بلونيها المميزين: الأحمر والأزرق، ظهرت ملابس معتقل غوانتانامو الأمريكي، أشهر السجون في العالم، وأكثرها إثارة للرعب، في سوق شهير بالسودان، معروضة للبيع.

السجن المقام على أرض كوبية، والذي اعتبرته منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية “تجسيدًا لهمجية هذا العصر”، لا تتوقف الأخبار الواردة عن مستويات غير مسبوقة من التعذيب الذي يخضع له نزلاؤه، تحت إشراف ضباط وأطباء نفسيين تابعين لوكالة المخابرات الأمريكية، لكن هذه المرة يأتي الخبر من السودان.

فقد رصدت كاميرا “الوئام”مجموعة من أزياء المعتقل المخيف، معروضة للبيع في سوق ستة الحاج يوسف، الشهير بالعاصمة السودانية الخرطوم، بلونيها الأزرق، والمخصص للمحكوم عليهم بالمؤبد، والأحمر، المخصص للمحكوم عليهم بالإعدام.

ورغم تعدد المطالبات الدولية بإغلاقه، لا يزال غوانتانامو يضم عددا من المعتقلين الذين توجّه إليهم واشنطن اتهامات بالإرهاب، وبالضلوع في أحداث سبتمبر 2001، فيما ندد منظمات حقوقية دولية بما يعانيه هؤلاء المعتقلين من وقائع تعذيب غير مسبوق.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، وعد كثيرا بإغلاق غوانتانامو، لكنه لم ينفذ وعده حتى رحيله عن البيت الأبيض، بينما جاء خلفه دونالد ترامب، ليعلن تبرمه فقط من مصاريف تشغيل السجن، مؤكدا الإبقاء عليه مفتوحا لاستقبال “أعداء أمريكا”.