عمر السومة مهاجم #الأهلي: جاهز لتخفيض راتبي

أبدى مهاجم نادي أهلي جدة ،السوري عمر السومة، استعداده لأي إجراء بشأن تخفيض راتبه، وذلك في الوقت الذي تعيش فيه الأندية أزمة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السومة: “كل شي وارد، وبالنسبة لي أنا جاهز للموافقة على أي قرار من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم أو وزارة الرياضة”.

وأضاف السومة: “أعيش في السعودية منذ 6 أعوام، وخير هذا البلد علي ورزقي من هنا فأنا تحت أمرهم في الشيء الذي يرونه مناسباً”.

وعن استعداده للمساهمة حال طلب النادي الأهلي ذلك قال السومة: النادي الأهلي له فضل علي، فمصدر رزقي وخيري منه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، فأنا جاهز.

وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.