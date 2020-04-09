قرقاش عن وقف إطلاق النار في اليمن: قرار حكيم ومسؤول ومهم

وصف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، قرار التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن، بأنه “قرار مهم وحكيم ومسؤول”، داعيا للبناء عليه “إنسانيًّا وسياسيًّا”.

وقال قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “قرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بوقف إطلاق النار في اليمن ولمدة أسبوعين قرار حكيم ومسؤول، فمع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة”.

وأضاف قرقاش أن القرار “مهم، ولا بد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا”.

وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا وقفا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين تبدأ ظهر اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن “الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي”.