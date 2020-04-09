45 فرقة اسعافية لمواجهة كورونا في جدة

يواصل فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ، تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 45 فرقة إسعافية ، وذلك لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) .

ورصدت عدسة اليوم جاهزية غرفة العمليات ومركز الهلال الأحمر في محافظة جدة بحي الصفا ، خلال فترة تنفيذ أمر منع التجول الذي يأتي حرصاً من القيادة الرشيدة على صحة وسلامة الجميع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله بن احمد أبو زيد أن فرق الهلال الأحمر بالمحافظة على أكمل استعداد لمباشرة الحالات الاسعافية الطبية الطارئة ولمواجهة فايروس كورونا covid -19 خلال الإزمة التي تمر بها المملكة العربية السعودية ومعظم دول العالم .

وأكد أبو زيد جاهزية فرق الهلال الأحمر بكوادرها كافة, من خلال 36 مركزاً ،متضمناً 45 فرقة، حيث استقبلت أكثر من 15845 منذ بداية الأزمة وحتى اليوم .

من جانبه بين مدير الشؤون الإسعافية بمنطقة مكة المكرمة الاخصائي حسن بن حسين نافع أن احترازات هيئة الهلال الأحمر تم رفعها لأعلى مستوى وتم توفير أدوات السلامة الشخصية لجميع الفرق الإسعافية بالإضافة إلى تخصيص فريق لتعقيم عربات الإسعاف، كما أننا بكل فخر نعتبر الخط الأول في التصدي لفايروس كورونا المستجد، حيث قامت هيئة الهلال الأحمر مشكورة بإضافة خاصية طلب نقل مريض عن طريق ذويهم في وقت حظر التجول للحالات التي لا تحتاج عربة الإسعاف ،وذلك من خلال تطبيق أسعفني لإصدار التصريح بعد ذلك عن طريق الأمن العام.

ودعا أبو زيد المواطنين والمقيمين بالإلتزام في بيوتهم وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى وامتثالهم لتنفيذ القرارات التي تعد من أوليات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للمحافظة على الصحة العامة لأبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه في مواجهة جائحة فيروس كورونا ” كوفيد 19 ” والاتصال على الرقم “٩٩٧” أو من خلال تطبيق “اسعفني” عند حدوث أي من الحالات الطارئة الطبية .