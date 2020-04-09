بعد وفاة عشرات الألاف.. خامنئي: الشعب “تألق” في امتحان #كورونا!

قال مرشد إيران علي خامنئي إن الشعب الإيراني تألق في امتحان كورونا. ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عنه القول اليوم الخميس :”الوباء المتفشي يعتبر امتحاناً للحكومات والشعوب … وقد سجل الشعب الإيراني تألقاً في امتحان كورونا”.

وأضاف: “الجميع قدموا تضحيات على مستوى الأطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في هذا المجال، وقد وظفت القوات المسلحة الإيرانية كل الإمكانيات المتوفرة لديها في المجالات العلمية والبحثية والبناء في مكافحة كورونا”، بحسب ما نقلت عنه وكالة (د ب أ).

وقال إن قيم الثورة الإسلامية تجسدت في مواجهة كورونا، بينما “تجسدت الثقافة الغربية في المواجهة مع كورونا بتفريغ المتاجر والاستيلاء على كمامات مستوردة واقتناء أسلحة”.

ويأتي كلامه في ظل تسجيل السلطات نحو 4800 وفاة وإصابة أكثر من 64500 في البلاد بفيروس كورونا.

لكن تنقل وكالة (أ ف ب) أن هناك تساؤلات عدة عن صحة الأرقام التي تنشرها السلطات الإيرانية ويشتبه بأنها أقل من الواقع.

وإيران التي سجلت أولى الإصابات لديها بالفيروس في 19 فبراير (شباط)، أكثر الدول المتضررة بالوباء في الشرق الأوسط، بحسب الأرقام الرسمية.

وقال الرئيس حسن روحاني يوم أمس إن “موجة ثانية” من المعركة ضد فيروس كورونا قد تبدأ اعتباراً من السبت مضيفاً أنها ستكون أصعب.

وسيسمح للأعمال التجارية “المنخفضة الخطورة” باستئناف نشاطها اعتباراً من السبت بحسب روحاني “لإننا نريد مواصلة الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان مع محاربة فيروس كورونا في نفس الوقت”، في حين أن القرار أثار انتقادات خبراء الصحة وبعض مسؤولي الحكومة.