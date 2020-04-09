دويّ المدافع في اليمن.. يسكت الآن

قبل دقائق من الآن، دخل قرار التحالف العربي بوقف شامل لإطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ، لتسكت المدافع، وتأخذ الجهود الدبلوماسية مسارها لتهيئة الأجواء لوقف دائم للحرب.

وكانت السعودية والإمارات قد أعلنتا وقفا لإطلاق النار في اليمن، لمدة أسبوعين تبدأ ظهر اليوم الخميس. وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن “الهدف من القرار هو تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي”.

وأشاد دبلوماسيون دوليون وعرب بالقرار، واعتبروه دعما لجهود السلام في اليمن فيما قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إنه يأمل أن يُسهم الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل.

وأكد الحجرف دعم مجلس التعاون لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في 23 مارس لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ودعا لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.

كما رحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السُّلمي بالقرار، وأكد في بيان له اليوم أنه يحمل أبعادًا إنسانية تهدف في المقام الأول إلى تخفيف المعاناة عن الشعب اليمني ودعمه في مواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد والعمل على مكافحته ومنع انتشاره.