الخرطوم.. مظاهرات تطالب بإسقاط الحكومة وتوفير الخبز

شارك المئات من السودانيين في مظاهرات، صباح اليوم، بالعاصمة السودانية الخرطوم، منددة بالغلاء وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع المعيشية.

وطالب المتظاهرون بحلول عاجلة للأوضاع الإقتصادية المتردية، وتوفير الخبز والوقود، ورددوا شعارات من نوعية: “حكومة الجوع تسقط بس، و”حكومة الشحدة تسقط بس”.

وفيما نادي المحتجون بإسقاط الحكومة الإنتقالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في أقرب فرصة، للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، أغلقت السلطات السودانية الشوارع الرئيسية حول مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم.

ويعاني السودان حاليا من ضائقة اقتصادية أدت بدورها الى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية مع استمرار أزمة خانقة في الوقود وغاز الطهي وعدم توفر الخبز بعدد كبير من ولايات البلاد.