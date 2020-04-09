ارتفاع عدد إصابات كورونا في روسيا 17% خلال 24 ساعة

ارتفع عدد المصابين في روسيا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) اليوم إلى 10131 حالة بعد تسجيل البلاد إصابة 1459 شخصا بالفيروس في الساعات ال 24 الأخيرة.

وتعني هذه الزيادة تعني ارتفاع عدد الإصابات بـ17% خلال يوم واحد.

وقال مركز الطوارئ الروسي على موقعه الإلكتروني إنه من بين الإصابات الجديدة بكورونا سجلت العاصمة موسكو 860 إصابة.

وأضاف البيان أن 698 مصابا تماثلوا للشفاء، مشيراً إلى أن الوزارة أجرت أكثر من مليون فحص مخبري على الإصابة بالفيروس.

في السياق، قال المركز إن عدد الوفيات المرتبطة بالمرض زاد 13 لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 76.