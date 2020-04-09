“الخطوط السعودية” تحذّر من الجدول المتداول لـ”رحلات عودة المواطنين”

حذرت شركة الطيران الوطنية السعودية من الجدول المتداول لرحلات عودة المواطنين إلى المملكة، مؤكدة أنه “غير دقيق”.

وأصدرت الخطوط السعودية للنقل الجوي بيانا، اليوم الخميس، أوضحت فيه أن ما تم تداوله عن جدول رحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة هو مسودة غير دقيقة.

وشددت الخطوط السعودية، في بيانها، على أنها ستتواصل مع جميع المسافرين المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الخارجية عن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني، لتأكيد حجوزاتهم وإبلاغهم بمواعيد رحلاتهم، داعية جميع المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا جدولا، غير رسمي، قالوا إنه خاص برحلات المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة.