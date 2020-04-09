روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية

قالت ثلاثة مصادر ، اليوم الخميس، إن روسيا أرسلت شحنة مكونة من 60 ألف طن من القمح إلى المملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر لرويترز اليوم الخميس إن شحنة رمزية قدرها 60 ألف طن من القمح الروسي جرى إرسالها بحرا إلى السعودية من ميناء في البحر الأسود بعد سبعة أشهر من وضع شروط تسمح بالتجارة.

وقالت المصادر إن الشحنة أرسلتها شركة تجارية بموجب مناقصة للتوريد من مناشئ خيارية فازت بها قبل شهرين.

وسعت روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، طويلا لدخول السوق السعودية.

في سياق متصل؛ أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن طرحها المناقصة الثالثة هذا العام (2020م) لاستيراد كمية (600) ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (يوليو – أغسطس 2020م).