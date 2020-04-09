معهد الإدارة: استئناف الدراسة في البرامج المعلقة.. الأحد

أعلن معهد الإدارة العامة عن استئناف الدراسة عن بعد في البرامج التدريبية الموجهة التي بدأت ولم تستكمل بسبب تعليق الدراسة، وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل.

وقال المعهد في بيان صحفي بثه عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إن من لم يتمكن من التدريب عن بعد سيتم إعطاؤه أولوية القبول العام القادم؛ بشرط أن يتم ترشيحه من عمله.

وأكد المعهد إلغاء كافة دورات القدرة الواحدة (الدورات القصيرة خمس أيام فأقل)، واستئناف الدورات الموجهة التي بدأت بالفعل ولم يتم استكمالها. معلنًا عن بريد إلكتروني لتلقي استفسارات المواطنين، هو: [email protected]