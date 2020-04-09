أسعار النفط تقفز مع استعداد أوبك+ لخفض الإمدادات

قفزت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن قالت مصادر لـ”رويترز”، إن روسيا والسعودية توصلتا إلى اتفاق جديد لخفض إنتاج النفط بشدة في مواجهة انهيار في الطلب العالمي بسبب فيروس كورونا.

تسببت إغلاقات عامة عالمية لكبح انتشار الجائحة الفيروسية في تقلص الطلب على الوقود نحو 30% وساهمت في انهيار الأسعار ليفقد الخامان القياسيان أكثر من ثلثي قيمتهما.

لكن الأسعار ارتفعت بقوة اليوم مع استعداد المنتجين على ما يبدو لخفض حاد، وإن كانت التفاصيل غير واضحة حتى الآن.

وبحلول الساعة 1429 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لبرنت مرتفعة 2.24 دولار بما يعادل 6.8% إلى 35.08 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 2.18 دولار أو 8.7% مسجلا 27.27 دولار.

تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا – في إطار المجموعة المعروفة باسم أوبك+ – اجتماعا بالفيديو اليوم.

وأبلغ مصدر روسي رفيع “رويترز”، أن موسكو والرياض أزالتا عقبات رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق جديد، قد يكون لخفض يصل إلى 20 مليون برميل يوميا.

سيكون مثل هذا الاتفاق هو الأكبر على الإطلاق لمنظمة أوبك، لكن روسيا تصر على أنها لن تخفض الإنتاج إلا إذا شاركت الولايات المتحدة، ولم يصرح المسؤولون الأمريكيون بأنهم سيلزمون المنتجين بالخفض، إذ يحظر القانون الأمريكي مثل هذا التنسيق بين شركات

القطاع الخاص.