“مدني مكة” يواصل تفعيل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا”

تواصل إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، تفعيل حملة “سلامتك بمنزلك غايتنا” من خلال الانتشار التفاعلي بنقاط فرز منع التجول المنتشرة بشوارع العاصمة المقدسة ومراكز التموين لتوزيع الكتيبات والنشرات والمطويات التوعوية التي تحث على سلوكيات السلامة تزامنًا مع ما تعيشه الأسر السعودية والمقيمين هذه الأيام من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما ترتب على ذلك من سلوكيات داخل المنازل.

يذكر أن الحملة تسلط الضوء على الدواعي الإقناعية التي تعتمد على منطق العقل في تبني السلوك الذي تدعو له قواعد السلامة عمومًا وما يخص المنزل بالتحديد، ولم تغفل الحملة أهمية البعد التفاعلي للجمهور من خلال إقامة مسابقات والجوائز للمشاركين لضمان التعرض للرسائل وما تدعو إليه لأهمية اتباع قواعد واشتراطات السلامة.