أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود
أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود.