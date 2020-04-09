أعلن الديوان الملكي، وفاة والدة الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعد (الثاني) بن عبدالرحمن آل سعود ، وسيوارى جثمانها الثرى يوم غد الجمعة الموافق 17 / 8 / 1441هـ في مكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.