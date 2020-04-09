ترحيب عربي ودولي بإعلان التحالف وقف إطلاق النار الشامل في اليمن

شهد إعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن، ترحيبا دوليا وعربيا كبيرا.

وأعلن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، مساء الأربعاء، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين لمواجهة تبعات تفشي فيروس كورونا.

بداية، رحب أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإعلان التحالف وقف إطلاق النار في اليمن.

وطالب أبو الغيط الحوثيين بإظهار الالتزام والتجاوب مع هذه المبادرة التي تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن.

وشكر أبو الغيط القيادة السعودية على هذا الموقف، مُتمنياً أن تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا.

رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بإعلان قيادة قوات تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة أسبوعين، بما يغطي كل العمليات البرية والبحرية والجوية في اليمن ابتداء من 9 أبريل (نيسان) الجاري.

وقال غريفيث في بيان: “أنا ممتن للمملكة العربية السعودية والتحالف العربي لاعترافهما والعمل في هذه اللحظة الحاسمة لليمن”.

وأضاف أنه “يجب على الأطراف الآن الاستفادة من هذه الفرصة والوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية بأقصى سرعة وإحراز تقدم نحو سلام شامل ومستدام”.

ورحب السودان بالمبادرة، كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية في “أن تتجاوب جماعة الحوثي مع هذه المبادرة الإنسانية الحكيمة، التي من شأنها أن تفتح المجال إلى وقف إطلاق نار شامل ومستدام”.

كما أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن قرار التحالف “هو خطوة هامة في تهيئة الظروف المواتية لعقد الاجتماع الذي دعا له المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم”.

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن “هذا القرار الحكيم يعكس حرص التحالف الموصول بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وإحلال الأمن والسلام في اليمن الشقيق، وتجنيب الأشقاء اليمنيين مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية المصرية أن مصر تُرحب بإعلان تحالف دعم الشرعية وقف إطلاق النار في اليمن.

وأعربت مصر عن “التطلع لأن تسهم المبادرة في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، بهدف بحث خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن”.

في سياق متصل، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، قرار التحالف بالحكيم والمسؤول.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة”.

وتابع: “مع الدعوات المتكررة للحل السياسي تبرز المخاوف من وصول فيروس كورونا ليعقد الأزمة الإنسانية المستمرة”. وأضاف أنه قرار مهم لا بد من البناء عليه إنسانياً وسياسياً.

في سياق متصل، نقل الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض على “تويتر” عن السفير جون أبي زيد قوله: “ترحب البعثة الأميركية بإعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن. نشكر خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه المبادرة”.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف بوقف إطلاق النار. وقال في تغريدة على الحساب الرسمي للمجلس إنه يأمل “أن يسهم هذا الإعلان في تهيئة الظروف الملائمة لتنفيذ دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين”.

وأكد أن مجلس التعاون يدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم لتركيز الجهود على مكافحة انتشار فيروس كورونا.