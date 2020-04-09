جريفيثس: نأمل بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، إننا نأمل بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت.

وكان جريفيثس أبدي ترحيبًا كبيرًا بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ويشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن.