جريفيثس: نأمل بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيثس، إننا نأمل بعقد اجتماع افتراضي بين الأطراف اليمنية في أقرب وقت.
وكان جريفيثس أبدي ترحيبًا كبيرًا بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف عن وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين ويشمل جميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية في اليمن.
وقال جريفيثس: ممتن للمملكة العربية السعودية وتحالف دعم الشرعية لتمييزهم لحساسية المرحلة التي تمر بها اليمن، وتجاوبهم مع الطبيعة الحرجة لهذه المرحلة، يجب على الأطراف أن تستغل هذه الفرصة وتتوقف فورًا عن كل الأعمال العدائية بشكل عاجل وتمضي قدمًا نحو تحقيق سلام شامل ومستدام.