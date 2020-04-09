بعد أن أشار لإيقافه من شخصية هلالية.. إيقاف بث لقاء #منصور_البلوي #منصور_البلوى_مع_24_الرياضيه #ايقاف_لقاء_البلوي

تفاجأ الشارع الرياضي بإيقاف بث لقاء رئيس نادي الاتحاد السابق منصور البلوي على قناة سعودي ٢٤ الرياضية عقب نشر القناة لمقطع تشويقي للقاء عبر صفحتها الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مدته ٢٦ ثانية، ذكر فيه بإن شخصية هلالية كانت خلف إبعاده عن الوسط الرياضي .

وتفاجأ مترقبو اللقاء بأن القناة قامت بحذف تغريداتها والتزمت الصمت بشأن اللقاء ، مستغربين ومتسائلين ما الذي حدث ومن كان خلف إيقاف بث اللقاء .

الجدير بالذكر أن القناة نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موعد اللقاء مؤكدة أنه سوف يكون في تمام الساعة ٩ من مساء اليوم الخميس .