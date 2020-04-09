عاجل.. أمير القصيم يوجه بسرعة إغلاق محلات المستلزمات والكماليات

وجّه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بسرعة إغلاق جميع محلات المستلزمات والكماليات في المنطقة، لتكثيف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فايروس كورونا الجديد

كما وجه بتفعيل هذا التوجيه ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بالإجراءات الاحترازية والعلاجية، وصولاً لتعزيزها وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة

ويأتي ذلك حرصاً من أمير المنطقة على سلامة المواطنين والمقيمين وللوقاية من فايروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع فيروس كورونا

وتضمن التوجيه إغلاق المحلات التجارية التي نشاطها يختص في بيع المستلزمات والكماليات المتنوعة بما فيها ( الرجالية، والأواني المنزلية والبلاستيكية وما في حكمها )، مؤكداً الحرص وعدم التهاون في ذلك والمتابعة الميدانية للقطاعات المعنية مع الجهات التنفيذية