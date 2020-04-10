تركيا تقدم مساعدات طبية إلى إسرائيل لمواجهة انتشار فايروس #كورونا

قالت وكالة بلومبرج، اليوم الخميس، إن تركيا تقوم بتزويد إسرائيل بمعدات طبية، بما في ذلك أقنعة للوجه، ومعدات واقية وقفازات معقمة لمساعدة البلاد على مكافحة تفشي فيروس كورونا Covid-19 ، بعد سنوات من العلاقات الباردة.

وأشارت إلى أن الحكومة التركية وافقت على بيع معدات طبية لأسباب إنسانية، ومن المتوقع أن تسمح إسرائيل لشحنة مماثلة من المساعدات التركية بالوصول إلى الجانب الفلسطيني دون أي معوقات، وفقًا لمسؤول تركي رفيع المستوى في أنقرة.

وقال المسؤول المطلع الذي طلب عدم نشر اسمه في مناقشة القضية الحساسة إنه من المتوقع أن تهبط ثلاث طائرات من إسرائيل في قاعدة إنجرليك الجوية الجنوبية لنقل الشحنة. وقال المسؤول إن تركيا ستتبرع بمساعدة طبية للفلسطينيين في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت إسرائيل حوالي 9000 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 50 حالة وفاة ، وبدأت السلطات في اتخاذ خطوات لحماية الاقتصاد.