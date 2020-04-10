اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين والرئيس الأمريكي والرئيس الروسي استعرض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة

جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة على ضوء اجتماع مجموعة أوبك + وأهمية التعاون المشترك بين الدول المنتجة للمحافظة على استقرار أسواق الطاقة لدعم نمو الاقتصاد العالمي.