الاتحاد يسمح لمحترفيه بالعودة إلى بلادهم

قررت إدارة نادي اتحاد جدة السماح للاعبين المحترفين بالفريق بالسفر لبلدانهم في حال رغبوا في ذلك.

وسافر المغربي كريم الأحمدي لاعب الفريق لهولندا، بينما ينتظر الثنائي برونو أوفيني ومارسيلو غروهي إنهاء إجراءات سفرهما خلال اليومين القادمين.

ولم تتمكن إدارة النادي من توفير حجوزات للاعب الأرجنتيني ليوناردو جيل لعدم تجاوب سفارة بلاده حتى الآن.

أما بقية المحترفين وهم، البرازيلي رومارينيو والتونسي أنيس البدري والإيفواري ويلفرد بوني فأكدوا أنهم يفضلون البقاء في جدة، وأن الجهاز الفني سوف يتابع تدريبات اللاعبين المغادرين عن بعد.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.