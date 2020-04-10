لبنان: إصابة بفيروس كورونا قادمة من قطر

أعلنت السلطات اللبنانية اليوم الجمعة عن مريض جديد بفيروس كورونا، بعد الحصول على تأكيد بإصابة أحد الركاب الذين تم إجلاؤهم من قطر خلال الساعات الماضية.

ولفتت وزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان أنه “تم التأكد من إصابة راكب بفيروس كورونا من بين الركاب الذين كانوا على متن الطائرة التي وصلت أمس (الخميس) من الدوحة”.

وتابعت الوزارة أنه يتم نقل الحالة المصابة إلى المستشفى مع التشديد على تطبيق الحجر الصحي المنزلي المشدد للحالات السلبية، علماً أنه سيتم متابعتهم يومياً من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي عوارض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري.