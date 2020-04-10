لأول مرة.. صورة لـ”كورونا” لحظة اختراقه الخلية

باستخدام مجهر يكبّر الصورة مليوني مرة، تمكن باحثون برازيليون من التقاط صورة للحظة اختراق فيروس كورونا لخلية سليمة.

ويظهر في الصور التي التطقها خبراء من مؤسسة Oswaldo Cruz البرازيلية جزيئات متعددة من الفيروس القاتل، تنتقل من حالة محاولة دخول خلية إلى رؤيتها داخل الخلية.

وقالت مؤسسة الأبحاث البرازيلية، Fiocruz، إن الخلايا المستخدمة في الدراسة جاءت من القرد الأخضر الإفريقي- وليس من البشر.



وتظهر أهم صورة من الصور الثلاث، لحظة بدء الفيروس في دخول الخلية نفسها. وفي الثانية يمكن رؤية العديد من جزيئات الفيروس التي تحاول إصابة السيتوبلازم بالخلية – حيث تحافظ على المادة الجينية.



وكتب فريق البحث أن “العلماء استخدموا الفيروسات المعزولة من عينات تم جمعها من أنف وحلق مريض مصاب. ثم تُنقل الخلايا المصابة إلى المختبر حيث يتم فحصها تحت المجهر الإلكتروني، لالتقاط لحظة الإصابة”.

وتدرس المؤسسات البحثية حول العالم الفيروس بتفصيل دقيق من أجل محاولة اكتشاف كيفية إيقافه. ولا يوجد حاليا علاج أو لقاح للفيروس، الذي نشأ في ووهان، الصين، ويعتقد أنه انتقل إلى البشر من الخفافيش.