غدا.. إيران تبدأ خطة “التباعد الذكي” لمواجهة كورونا

في سياق مواجهتها الشرسة مع فيروس كورونا، تبدأ السلطات الإيرانية في تنفيذ خطة “التباعد الاجتماعي الذكية” اعتبارا من يوم غد السبت، مع رقابة دقيقة ومراعاة تامة للبروتوكولات الصحية، حسبما أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد روحاني على ضرورة تنفيذ هذه الخطة مع الرقابة الدقيقة والمراعاة التامة للبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل وزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وشدد روحاني في اتصاله مع وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لاستعادة نشاط المهن ذات الخطر القليل، مع مراعاة البروتوكولات الصحية في جميع المشاغل والأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل العامة.