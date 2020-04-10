المغرب: 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و8 وفيات

أعلنت دولة المغرب، اليوم الجمعة، ارتفاع العدد الكلي لإصابات كورونا إلى 1431، فيما زاد عدد الوفيات إلى 105.

وقالت وزارة الصحة المغربية إن البلاد سجلت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1431، فيما وصل عدد الوفيات إلى 105 بعد تسجيل 8 وفيات أخرى.

وأضافت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة أن الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 114 شخصًا.

في سياق متصل، كان صندوق النقد قد أعلن أن السلطات المغربية سحبت جميع الموارد المتاحة، أو 3 مليارات دولار، بموجب خط الوقاية والسيولة، وذلك للتغلب على الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وحذر البنك من أن البلاد ستشهد حالة من الركود في 2020 بسبب جمود مؤقت للاقتصاد وتراجعات في الصادرات والسياحة والتحويلات النقدية.