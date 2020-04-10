بعازل بلاستيكي ومسافات محددة.. متاجر جدة تطبّق احترازات قوية للحد من كورونا

واصلت المنشآت التجارية الغذائية والتموينية بجدة تطبيق الاحترازات والتدابير التي اتخذتها مختلف الجهات المعنية، لمكافحة انتشار كورونا، ومنها وضع عازل بلاستيكي بين الزبائن والمحاسبين، حفاظاً على سلامة مرتادي المنشآت والعاملين فيها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، وصول عدد إصابات كورونا إلى 3287، وارتفاع الوفيات إلى 44 حالة، فيما تعافى 666 شخص.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية تطبيق كل ما من شأنه ضبط الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة من قبل المتسوقين داخل هذه المنشآت من تعقيم الأيدي وارتداء الكمامات وترك المسافات الكافية بين بعضهم بعضا والمحددة بـ 150 سم، وسط توفر المخزون الغذائي والتمويني من مختلف الأصناف والأنواع من المواد الاستهلاكية والاحتياجات الضرورية في ظل الطلب المتزايد لهذه المنتجات من المستهلكين.

وراعت هذه الأسواق تهيئة الأقسام الخاصة لبيع الأصناف والمنتجات الاستهلاكية وعرضها وتسويقها بالطريقة الصحية الآمنة والتأكد التام من صلاحيتها وفق المواصفات والاشتراطات المطلوبة، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

جاء ذلك وسط متابعة وزارة التجارة بتنفيذ الجولات الميدانية على المنشآت التجارية الغذائية عبر الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من وفرة المخزون، وصلاحية المنتجات، وضبط عملية الأسعار، إلى جانب حرص أمانة محافظة جدة ورقابتها على هذه المنشآت لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد باتباع التعليمات الصحية كافة في هذا الشأن.

من جهتهم أعرب المتسوقون من مواطنين ومقيمين عن ارتياحهم لتوافر جميع المواد الغذائية والتموينية على الوجه المطلوب وبالقدر الذي يغطي الطلب، وضبط تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا، وسط وعي الجميع بخطورة هذه الجائحة وضرورة التعامل معها بكل حزم واقتدار.