قطر: 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 21 حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الجمعة، تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبينت الوزارة، في إيجازها اليومي عن كورونا، ارتفاع الإجمالي إلى 2512 حالة.

وكشفت الوزارة أن البلاد سجلت 21 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات إلى 227.

وبينت أنها أجرت فحوصات لـ2195 شخص، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.