مصر.. فتوى بعدم جواز صلاة الجمعة خلف الخطبة المتلفزة

قالت دار الإفتاء المصرية، اليوم الجمعة، إنه لا يجوز أداء صلاة الجمعة خلف الخطبة التي تبث في التلفزيون ، أو عبر الراديو.

وأعلنت دار الإفتاء، في بيان، أن صلاة الجمعة تؤدى ظهرا في المنزل 4 ركعات، وعدم جواز الصلاة خلف الخطبة التي تبث عبر وسائل الإعلام.

في السياق، حذر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري من إقامة صلاة الجمعة “بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن”، قائلا إن فعل ذلك يعد “إثما ومعصية”.

وشدد “جمعة”، أن وزارة الأوقاف ستتعامل بحسم شديد مع أي مخالفة. مؤكدا تكثيف لجنة متابعة غلق المساجد بوزارة الأوقاف عملها، لمتابعة الالتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.