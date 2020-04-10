بسبب سياسات إردوغان.. البطالة في تركيا ترتفع إلى 13.8%

في آخر قياس رسمي، سجل معدل البطالة في تركيا، اليوم الجمعة، ارتفاعا بلغ 13.8%، في ظل توقعات بمزيد من الارتفاع على خلفية الاضطراب الاقتصادي الذي تشهده البلاد بسبب تفشي وباء كورونا.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع معدل البطالة في القطاعات غير الزراعية من 15.7 إلى 15.8% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وتراجع معدل البطالة التركي المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.6% من 13% قبل شهر.

وأكد تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية أن إصرار أردوغان على مضاعفة أخطائه السابقة سوف يجلب مزيدا من الدمار الاقتصادي لتركيا، مع عواقب مالية وجيوسياسية تستمر إلى ما بعد انتهاء وباء انتشار فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أنه رغم الإصلاحات التي أدخلها أردوغان على النظام الصحي فإن تركيا لا تزال متخلفة عن جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في نسبة الأطباء لعدد الأفراد، فإيطاليا، على سبيل المثال، لديها أكثر من ضعف الأطباء وثلاثة أضعاف الممرضات للفرد الواحد في تركيا.