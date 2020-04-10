فرنسا تعلن إصابة 50 فردا على حاملة الطائرات شارل ديجول بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم الجمعة، إصابة 50 فردا على متن حاملة الطائرات شارل ديجول، بفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في يناير الماضي أن بلاده سترسل حاملة الطائرات شارل ديجول بدءا من يناير وحتى أبريل لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأعلنت ​الحكومة الفرنسية​، أمس الخميس، الاشتباه بوجود إصابات بفيروس كورونا​ بين العاملين على متن حاملة الطائرات ​شارل ديغول​.

وكان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، قد كشف السبت الماضي عن إصابة حوالي 600 من جنود الجيش الفرنسي بالفيروس، وقال: “نحن نراقب الوضع عن كثب ونعدل التشكيلات القتالية وفقًا لذلك، إن استعدادنا القتالي لم يتأثر”. في السياق، صرح مدير عام الشؤون الصحية في فرنسا، جيروم سالومون، بأن بلاده ربما تكون قد وصلت إلى نقطة تراجع في أعداد الإصابة بمرض “كوفيد19-” الناجم عن فيروس كورونا، وذلك بعدما انخفضت الحالات التي تتلقى العلاج داخل وحدات الرعاية المركزة، لأول مرة.

وأضاف سالومون أن حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا وصلت إلى 8044 في المستشفيات، و4166 في دور المسنين، ومؤسسات الرعاية الأخرى. وقال إن الوفيات زادت اليوم الخميس بـ 424 مقارنة بأمس الأربعاء، وهو أقل رقم خلال أيام.

وهناك 7066 حالة إصابة تتلقى العلاج حاليا داخل وحدات الرعاية المركزة، بانخفاض 82 حالة عن أمس الأربعاء، بحسب ما ذكره مسؤول الصحة في إيجازه اليومي.

وقال سالومون: “يمكننا أن نأمل في عدم حدوث زيادة في حالات الإصابة، وعلينا أن نلتزم الحذر… يتعين بوضوح تأكيد ذلك خلال الأيام المقبلة.”